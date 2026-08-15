Hitze im Pflegeheim (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Das zeigt eine Befragung der Gewerkschaft Verdi von rund 320 Pflegekräften und anderen Angestellten in Seniorenheimen. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten darüber. Verdi-Vorstandsmitglied Bühler sprach von erschreckenden Zuständen. Sie warnte, Temperaturen von bis zu 45 Grad in einigen Pflegeheimen seien für Beschäftigte unerträglich und könnten für Bewohner lebensgefährlich sein.

In der Befragung berichteten elf Prozent der Pfleger in den Einrichtungen von Kreislaufzusammenbrüchen bei Bewohnern, zehn Prozent von Dehydrierung und neun Prozent von Todesfällen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit der Hitze stehen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.