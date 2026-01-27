Ein heftiger Wintersturm in den USA, hier Washington, hat vielen Menschen das Leben gekostet. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Gent Shkullaku)

Die wetterbedingten Todesursachen umfassten Unterkühlung sowie Unfälle im Zusammenhang mit Verkehr und Schneepflügen. In einigen Fällen liefen allerdings noch Untersuchungen, heißt es. Sieben Menschen kamen zudem beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Schneesturm im Ostküstenstaat Maine ums Leben.

Einem Online-Portal zufolge sind eine halbe Million Stromkunden weiterhin von Ausfällen betroffen. An mehreren großen Flughäfen wie Washington, Philadelphia und New York ist der Flugverkehr unterbrochen. In mindestens 20 Bundesstaaten und der US-Hauptstadt Washington gilt weiter der Notstand.

Meteorologen warnten, auch in den kommenden Tagen werde es ungewöhnlich kalt bleiben. Betroffen sind demnach vor allem der Süden und der Osten der USA.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.