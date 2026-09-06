Nach Parteiaustritten

Die bisherige thüringische BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf will nach den Parteiaustritten von Landtagsabgeordneten die schnelle Gründung einer neuen Partei. (picture alliance / dpa / Jacob Schröter)

Die ehemalige BSW-Landesvorsitzende Wolf wurde zur Vorsitzenden der Partei mit dem Namen "Thüringen.Gerecht" gewählt. Wolf sagte, man habe versprochen, für Stabilität und Verlässlichkeit in dem Bundesland zu sorgen. Die neue Partei verabschiedete auch bereits ihr Gründungsprogramm. Dabei stehe eine Politik im Mittelpunkt, die die Lebensleistung der Menschen anerkenne und für Sicherheit, Respekt und neue Zuversicht sorge, hieß es.

Die Thüringer Finanzministerin Wolf war am Freitag mit acht weiteren Abgeordneten der BSW-Landtagsfraktion aus der Partei ausgetreten. Damit sind nur noch zwei der derzeit zwölf Abgeordneten der Fraktion auch Mitglieder der Partei. Das BSW ist in Thüringen seit Ende 2024 Teil der sogenannten Brombeer-Koalition mit CDU und SPD.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.