Ein Grund dafür sei offenbar der Föderalismus, meldete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Angaben des Bundesfinanzministeriums. Bei einigen Maßnahmen seien Verwaltungsvorschriften und Bund-Länder-Vereinbarungen erst im Laufe des Jahres finalisiert worden. Zudem bedürfe es der entsprechenden Umsetzung durch die Bundesländer.
Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Khan bezeichnete den langsamen Mittelabfluss als skandalös. Es gebe bereits viele gute Gründe, warum junge Menschen gerade auf die Straße gingen. Mit diesen Zahlen sei ein weiterer hinzugekommen.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.