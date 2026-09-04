Medienberichte

Auch der mutmaßliche Anschlang auf das Umspannwerk nahe Bergheim bei Köln wird gelistet. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Auflistung stammt den Angaben zufolge aus dem Gemeinsamen Abwehrzentrum Hybrid, das im Juni in Berlin eingeweiht wurde. Zu den gelisteten Fällen zählen demnach auch die beiden pyrotechnischen Angriffe auf Stromübertragungstechnik nahe Braunkohlekraftwerken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen in dieser Woche. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten gilt als wahrscheinlich.

Außerdem sollen die Polizeibehörden in Bund und Ländern bereits mehr als 100 Straftaten mit Bezug zu Spionage festgestellt haben, etwa mithilfe von Kamera-Drohnen. Dabei gelang es nur selten, die Drohnenpiloten ausfindig zu machen. Im Juli wurde ein Moldauer in Bayern festgenommen, dem die Ermittler vorwerfen, er habe ein Rüstungsunternehmen für den russischen Staat ausgespäht.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.