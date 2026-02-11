Automobilindustrie

Rückruf wegen Brandgefahr (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Grund sei ⁠ein möglicher Defekt am Anlasser, erklärte das Unternehmen in München. Dies könne im schlimmsten Fall zu einem Feuer führen. Betroffen von dem Rückruf ist laut den Angaben eine mittlere sechsstellige Zahl von Fahrzeugen aus dem Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022. In Deutschland sind es fast 29.000. BMW empfahl, die Autos nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt zu lassen.

Konkret geht es um Fahrzeuge aus den Baureihen 2er-Coupé, mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er, den 6er-Gran-Tourismo, die 7er Limousine, X4, X5, X6 und Z4.

