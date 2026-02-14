Geheimdienst

BND-Präsident Martin Jäger (Archivbild). (IMAGO/Avalon.red/Kyrylo Chubotin)

Jäger sagte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Russland müsse klar werden, dass es Konsequenzen habe, wenn es so weitermache. Seiner Meinung nach müssten die deutschen Geheimdienste hier operativer werden anstatt russische Aktionen nur zu beobachten und zu dokumentieren.

Jäger fügte hinzu, das Bundeskriminalamt habe im vergangenen Jahr mehr als 3.000 mutmaßliche Sabotagefälle und rund 2.000 Drohnenvorfälle registriert. Es sei wahrscheinlich, dass meist russische Akteure oder von Russsland bezahlte Agenten dahintersteckten.

