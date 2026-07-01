Gewaltprävention

Der bundeseigene Konzern erklärte, die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sowie die Beschäftigten in der Bordgastronomie und in den DB-Lounges erhielten Bodycams. Deren Nutzung bleibe aber freiwillig. Die Bahn betonte, die Kameras hätten eine präventive Wirkung und sollten mögliche Gewalttäter abschrecken. Außerdem dienten sie der Beweissicherung. Die Beschäftigten im Regionalverkehr verfügen bereits seit längerem über solche Kameras.
Bahnchefin Palla hatte die Maßnahme nach einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn im Februar angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.