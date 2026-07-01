Gewaltprävention
Bodycams auch für Beschäftigte der Bahn im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn stattet künftig auch rund 2.000 Beschäftigte im Fernverkehr mit Körperkameras aus.

    Hessen, Frankfurt/M.: Ein Kundenbetreuer von DB Regio steht im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main mit einer Bodycam.
    Deutsche Bahn stellt Bodycams für 2.000 Beschäftigte zur Verfügung. (Florian Wiegand/dpa)
    Der bundeseigene Konzern erklärte, die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sowie die Beschäftigten in der Bordgastronomie und in den DB-Lounges erhielten Bodycams. Deren Nutzung bleibe aber freiwillig. Die Bahn betonte, die Kameras hätten eine präventive Wirkung und sollten mögliche Gewalttäter abschrecken. Außerdem dienten sie der Beweissicherung. Die Beschäftigten im Regionalverkehr verfügen bereits seit längerem über solche Kameras.
    Bahnchefin Palla hatte die Maßnahme nach einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn im Februar angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.