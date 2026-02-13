Sicherheitsgipfel

Bei den Mitarbeitern der DB soll es mehr Bodycams geben (Archivbild). (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Bei DB Regio entfällt bei der Ticketkontrolle ab dem 1. März die Pflicht zur Ausweiskontrolle. Die Erfahrung zeige, dass es hier ein hohes Eskalationspotenzial gebe, sagte Palla. Ob der Personalausweis vorgezeigt werden müsse, liege künftig im Ermessen des Zugpersonals.

Bundesverkehrsminister Schnieder, CDU, sagte, er wolle sich dafür einsetzen, dass bei Fahrkartenkontrollen Zweierteams eingesetzt werden, statt ein Schaffner allein. Das ist eine Forderung der Gewerkschaft EVG. Beschlossen ist das aber noch nicht, es wird Thema bei der Verkehrsministerkonferenz Ende März.

Ein Zugbegleiter war Anfang des Monats in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz von einem Schwarzfahrer bei einer Fahrkartenkontrolle angegriffen worden. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später starb.

