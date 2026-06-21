Südamerika

Proteste gegen die Regierung in Bolivien (Radoslaw Czajkowski/dpa)

Das Militär erhält dadurch zusätzliche Rechte, um beispielsweise Blockaden zu räumen. Kurz zuvor hatte Paz mit einem Gewerkschaftsbund eine Vereinbarung geschlossen, um die Lage zu beruhigen. Teile der Protestbewegung waren daran aber nicht beteiligt.

Auslöser waren die von der bolivianischen Regierung angekündigten Maßnahmen, um die Wirtschaft des südamerikanischen Landes zu stabilieren. Dazu gehört etwa die Streichung von Subventionen für Treibstoff. Regierungsgegner blockierten anschließend wichtige Transportwege unter anderem nach La Paz, wo sich der Regierungssitz befindet. Außerdem kam es zu gewaltsamen Protesten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.