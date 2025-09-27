Botswanas Präsident Duma Boko hat wegen Medikamentenmangels den Gesundheitsnotstand ausgerufen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Das teilte Präsident Boko mit. Wer viel Geld in bestimmte Wirtschaftssektoren investiert, kann demnach Bürger des Staates im südlichen Afrika werden. Botswana will so seine stark vom Diamantenexport abhängige Wirtschaft breiter aufstellen. Gemessen am Wert ist das Land der weltweit führende Diamantenproduzent. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Weltmarkt ist zuletzt jedoch der Staatshaushalt unter Druck geraten. Die Investoren-Staatsbürgerschaft soll Mittel für Wohnungsbau, Tourismus, erneuerbare Energien, Bergbau und Finanzdienstleistungen generieren. Botswana gilt als älteste Demokratie Afrikas. Viele halten sie politisch und ökonomisch für vorbildlich.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.