Baden-Württemberg

Das teilte die Feuerwehr mit. Zur Ursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Die Ermittler könnten derzeit noch nicht auf das gesamte Gelände, weil Gebäude teils einsturzgefährdet seien, hieß es. Der Schaden könnte nach Schätzungen im zweistelligen Millionenbereich liegen. Das Feuer war gestern Abend ausgebrochen; zwei Hallen auf dem Großmarkt standen in Flammen.
Auf dem Stuttgarter Gelände sind mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Es ist einer der größten Handelsplätze für Frischwaren in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.