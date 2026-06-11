Lehrermangel

Viele Eltern in Brandenburg sorgen sich wegen des Lehrermangels. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Die Entwicklung habe ein Ausmaß erreicht, das die Bildungschancen vieler Kinder gefährde, hieß es in dem Schreiben des Landeselternrates. Man frage sich zunehmend, wie Unterricht, Förderung und Qualität unter diesen Bedingungen noch gewährleistet werden könnten. Landesbildungsminister Hoffmann hatte unlängst erklärt, dass der Kernunterricht ab August nicht an allen Schulen in Brandenburg gesichert sei. Im kommenden Schuljahr könnte die Anzahl der Unterrichtsstunden angepasst werden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.