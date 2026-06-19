Er soll konkrete Empfehlungen zum Thema 'Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks' erarbeiten. Der Bürgerrat wird aus 51 Personen bestehen. Laut Beschluss werden sie von einer extern beauftragten Agentur per Zufallsverfahren ausgewählt - unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Herkunft, Wohnort und Bildungsniveau. Inhaltlich soll es unter anderem um eine stärkere regionale Verankerung und Sichtbarkeit Brandenburgs im Programm des RBB gehen. Die Ergebnisse des Bürgerrats sollen kommendes Frühjahr vorgelegt werden.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.