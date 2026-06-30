Fußball-WM

Der Japaner Kaishu Sano (l) und der Brasilianer Matheus Cunha im Zweikampf (Karen Warren / FR172172 AP / AP / dpa / Karen Warren)

Vor dem Arsenal-Profi hatte Casemiro (56. Minute) zum Ausgleich getroffen. Der fünfmalige Weltmeister trifft nun am Sonntag auf den Sieger der Partie Norwegen gegen die Elfenbeinküste. Japan tritt vorzeitig die Heimreise an. Der Mainzer Bundesliga-Profi Kaishu Sano (29.) hatte die Mannschaft zunächst in Führung gebracht und vom erstmaligen Einzug in ein zweites K.-o.-Spiel bei einer WM träumen lassen.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft derzeit im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Die Begegnung in Boston wurde um 22.30 Uhr angepfiffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits klar gemacht, welche große Bedeutung das K.-o.-Spiel hat: "Im Fußball geht es nur ums Gewinnen. Wenn du gewinnst, ist alles perfekt. Wenn du verlierst, ist alles shit. Also müssen wir gewinnen", sagte er. Die DFB-Elf hat bei der ersten WM mit 48 Teams erstmals seit dem Titelgewinn 2014 in Brasilien wieder die Gruppenphase überstanden.

In der Nacht auf Dienstag folgt noch das Spiel Niederlande gegen Marokko.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.