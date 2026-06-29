Fußball-WM

Der Japaner Kaishu Sano (l) und der Brasilianer Matheus Cunha im Zweikampf (Karen Warren / FR172172 AP / AP / dpa / Karen Warren)

Vor dem Arsenal-Profi hatte Casemiro (56. Minute) zum Ausgleich getroffen. Der fünfmalige Weltmeister trifft nun am Sonntag auf den Sieger der Partie Norwegen gegen die Elfenbeinküste. Japan tritt vorzeitig die Heimreise an. Der Mainzer Bundesliga-Profi Kaishu Sano (29.) hatte die Mannschaft zunächst in Führung gebracht und vom erstmaligen Einzug in ein zweites K.-o.-Spiel bei einer WM träumen lassen.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt derzeit im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Zur Halbzeit liegt Deutschland 0:1 hinten. Die Begegnung in Boston wurde um 22.30 Uhr angepfiffen. Die DFB-Elf hat bei der ersten WM mit 48 Teams erstmals seit dem Titelgewinn 2014 in Brasilien wieder die Gruppenphase überstanden.

In der Nacht auf Dienstag folgt noch das Spiel Niederlande gegen Marokko.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.