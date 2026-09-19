Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Ein Parteitag stimmte in der Hansestadt mit 97 Prozent für den entsprechenden Vorschlag des Landesvorstands, wie die SPD mitteilte. Bremen wählt am 30. Mai 2027 ein neues Parlament. Die abschließende Wahllistenaufstellung erfolgt noch auf einem gesonderten Parteitag.

Bovenschulte ist seit 2019 Bremer Bürgermeister. Der 61-Jährige regiert an der Spitze einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Er wird 2027 unter anderem gegen die CDU-Spitzenkandidatin Winter antreten, die im Juni von einem Landesparteitag ihrer Partei gewählt wurde.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.