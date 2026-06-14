Ärmelkanal

Der britische Premierminister Keir Starmer (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hannah McKay)

Premier Starmer erklärte im Onlinedienst X, der Einsatz ​sei auf seine ‌Anweisung hin erfolgt. ‌Die erfolgreiche Operation versetze ​Russland einen weiteren Schlag. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge enterten Kräfte der Marine und Polizeibeamte den knapp 244 Meter langen Tanker. Er fährt demnach unter der Flagge Kameruns und wird vorerst festgehalten.

Russland versucht mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte, die vom Westen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängten Sanktionen zu umgehen. Nach britischen Angaben handelt es sich um mehr als 700 Schiffe.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.