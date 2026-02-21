Epstein-Affäre

Britische Regierung erwägt ehemaligen Prinz Andrew aus Thronfolge zu streichen

In Großbritannien könnte der frühere Prinz Andrew wegen der Epstein-Affäre auch seinen Platz in der britischen Thronfolge verlieren. Ein Gesetzesvorhaben ist laut BBC in Vorbereitung. Für den Politologen Glees stellt sich durch die Affäre die Frage nach der Zukunft der britischen Monarchie.