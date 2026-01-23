Nach Fernsehinterview

Während des NATO-Einsatzes in Afghanistan wurden 457 britische Soldaten getötet - doch US-Präsident Trump spricht von "Zurückhaltung". (imago images / ZUMA Press / Nelvin C. Cepeda via www.imago-images.de)

457 britische Soldaten und weitere Soldaten anderer Staaten hätten bei dem Einsatz ab dem Jahr 2003 ihr Leben verloren, teilte ein Sprecher von Premierminister Starmer mit. Viele Einsatzkräfte seien zudem verletzt worden. In einer weiteren Mitteilung der Regierung in London hieß es, Trumps Aussagen ergäben keinen Sinn. Schließlich sei der Bündnisfall nach Artikel 5 der NATO nur einmal ausgerufen worden, nämlich um den USA nach dem 11. September 2001 zu Hilfe zu kommen.

US-Präsident Trump hatte in einem Fernsehinterview die Bedeutung von NATO-Truppen während des Einsatzes in Afghanistan heruntergespielt. Er wiederholte zudem seine Behauptung, dass die NATO den USA nicht zu Hilfe kommen würden.

