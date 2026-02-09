Der britische Premierminister Keir Starmer (Labour) steht unter Druck (Archivbild). (imago / NurPhoto / WIktor Szymanowicz)

Er wolle den Weg für ein neues Team in der Downing Street freimachen, sagte Allan. Mit ihm zieht sich ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter aus der britischen Labour-Regierung zurück. Auslöser der Regierungskrise sind in den USA neu veröffentlichte Akten zum Fall des Sexualverbrechers Epstein. Erst am Sonntag hatte Starmers Stabschef McSweeney die Verantwortung dafür übernommen, dass Ex-Minister Mandelson zum britischen Botschafter in den USA ernannt worden war, obwohl er enge Kontakte zu Epstein hatte.

Kritiker machen jedoch Premier Starmer für die Ernennung des Botschafters verantwortlich. Der mit Rücktrittsforderungen konfrontierte Regierungschef berät sich heute mit Abgeordneten seiner Labour-Partei.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.