Tim Curry starb mit 80 Jahren. (imago / 20th CenturyFox / Everett Collection)

Curry wurde Mitte der 1970er Jahre in der Rolle des "Dr. Frank N. Furter" in der Musical-Verfilmung "The Rocky Horror Picture Show" bekannt. Er war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, etwa in der Rolle des Horrorclowns "Pennywise" in Stephen Kings "Es". Zudem spielte er mehreren TV-Serien und war wegen seiner markanten Stimme ein vielbeschäftigter Synchronsprecher. Als Sänger schaffte er es zudem mit seinen Platten mehfrach in die Charts.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.