Aachen Bronzemedaille für Dressurreiterin Katharina Hemmer vor Isabell Werth
Bei der Reitweltmeisterschaft in Aachen hat die deutsche Dressurreiterin Katharina Hemmer überraschend Bronze im Grand Prix Spezial gewonnen. Gold ging an die Titelverteidigerin Lottie Fry aus Großbritannien, Silber an die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour.
Hemmer verdrängte damit Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth aus den Medaillenrängen. Werth belegte zwei Tage nach dem Team-Gold im Grand Prix Special den vierten Rang. Raphael Netz als Zehnter und Frederic Wandres auf Platz 14 spielten bei der Entscheidung um den Sieg keine Rolle. Eine weitere Chance auf Edelmetall in der Einzelwertung gibt es am Samstag in der Kür.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.