Die deutsche Dressurreiterin Katharina Hemmer jubelt über ihre Bronzemedaille. (picture alliance / BILDBYRÅN / EMMA WALLSKOG)

Hemmer verdrängte damit Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth aus den Medaillenrängen. Werth belegte zwei Tage nach dem Team-Gold im Grand Prix Special den vierten Rang. Raphael Netz als Zehnter und Frederic Wandres auf Platz 14 spielten bei der Entscheidung um den Sieg keine Rolle. Eine weitere Chance auf Edelmetall in der Einzelwertung gibt es am Samstag in der Kür.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.