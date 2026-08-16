Reit-WM
Bronzemedaille in der Kür für Isabell Werth

Bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen hat die deutsche Dressur-Reiterin Isabell Werth mit ihrer Stute Wendy Bronze in der Kür gewonnen.

    Die deutsche Dressurreiterin Isabell Werth sitzt in Reitmontur auf ihrem Pferd Wendy.
    Isabell Werth auf ihrem Pferd Wendy (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)
    Es ist die 14. WM-Medaille in der Karriere der 57-jährigen Rekord-Olympiasiegerin. Gold holte sich Titelverteidigerin Lottie Fry aus Großbritannien vor der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.