Reit-WM
Bronzemedaille in der Kür für Isabell Werth
Bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen hat die deutsche Dressur-Reiterin Isabell Werth mit ihrer Stute Wendy Bronze in der Kür gewonnen.
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Es ist die 14. WM-Medaille in der Karriere der 57-jährigen Rekord-Olympiasiegerin. Gold holte sich Titelverteidigerin Lottie Fry aus Großbritannien vor der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.