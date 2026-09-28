Doreen Voigt (BSW) verlässt Fraktion. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Das bestätigte die Politikerin dem Deutschlandfunk. Zur Begründung sagte Voigt, die Fraktion positioniere sich nicht mehr klar gegenüber der AfD. Sie will dem Landtag als fraktionslose Abgeordnete weiter angehören. Der BSW-Fraktionsvorsitzende Kupke forderte sie auf, ihr Mandat zurückzugeben.

Voigt war 2024 über die Landesliste des BSW in den Landtag gewählt worden. Sie ist kein Mitglied der Partei.

Das BSW ist mit nun 14 Abgeordneten weiterhin die drittstärkste Fraktion im Sächsischen Landtag. Die Minderheitsregierung aus CDU und SPD stützt sich auf wechselnde Mehrheiten mit BSW, Grünen und der Linken.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.