Neue Landtagsfraktion "Thüringen.Gerecht" (dpa / Martin Schutt)

Im Anschluss gründeten ehemalige BSW-Politiker eine neue Fraktion. Diese will gemeinsam mit CDU und SPD die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Voigt weiter unterstützen.

Die Politikerinnen und Politiker um die bisherige Landesvorsitzende Wolf hatten als Voraussetzung für die neue Fraktion im Eilverfahren die Partei "Thüringen.Gerecht" gegründet. Ihr gehe es um politische Stabilität, sagte Wolf. Der Fraktion gehören zehn Abgeordnete an. Neun von ihnen seien auch Mitglied von "Thüringen.Gerecht".

Hintergrund sind Spannungen zwischen dem damaligen BSW-Landesverband und der Bundesspitze um Parteigründerin Wagenknecht. Dabei ging es vor allem um die Regierungsbeteiligung in Thüringen und den Umgang mit der AfD.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.