Mit einer Wahlprüfungsbeschwerde versucht das BSW, doch noch in den Bundestag einzuziehen. (picture alliance / dts-Agentur )

Wie die Vorsitzende Mohamed Ali in Berlin sagte, könnte es 30.000 potenzielle Stimmen geben, die dem BSW zustanden, ihm aber nicht zugerechnet wurden. Um in den Bundestag einzuziehen, würden knapp 10.000 reichen.

Das BSW geht davon aus, dass es im Falle eines Erfolgs der Wahlprüfungsbeschwerde 35 Abgeordneten im Parlament stellen wird. Andere Fraktionen würden dann verkleinert. Das könnte dazu führen, dass die schwarz-rote Bundesregierung keine eigene Mehrheit mehr hat.

Parteigründerin Wagenknecht sagte, es gehe nicht nur um das BSW, sondern um das Vertrauen in die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.