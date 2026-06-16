Finanzwirtschaft

Der Bund lehnt Angebot der Unicredit zum Tausch von Commerzbank-Aktien ab. (picture alliance / Joko)

Der Bund ist Miteigentümer der Commerzbank und verfügt über 12 Prozent der Aktien, die Unicredit übernehmen will. Dazu erklärte die zuständige Finanzagentur des Bundes, sie lehne das - Zitat - "aggressive Vorgehen" von Unicredit ab. Man unterstütze stattdessen die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Diese habe eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands inne.

Unicredit kauft bereits seit Ende 2024 im großen Stil Anteile an der Commerzbank und strebt deren Übernahme an. Dies lehnt neben dem Bund auch die Commerzbank-Führung ab.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.