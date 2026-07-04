Schienennetz

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren mehr als 40 wichtige Strecken in ganz Deutschland generalüberholen. (imago / Political-Moments)

Das geht aus dem Kabinettsentwurf des Finanzministeriums für den Haushalt 2027 hervor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Insgesamt sollen rund 530 Millionen Euro zusätzlich in Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn fließen. Die Gelder stammen aus den Etats von Verkehrs- und Verteidigungsministerium, weil bestimmte Schienenwege als militärisch notwendig eingestuft sind. Der Umwelt- und Fahrgastverein Allianz pro Schiene kritisiert, dass zugleich die Haushaltsmittel für das Bestandsnetz sinken sollen.

Das Bundesverkehrsministerium hatte in den Haushaltsverhandlungen auf mehr Geld für Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn gepocht. In den kommenden Jahren fließen zwar viele Milliarden aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur in die Schiene. Dabei liegt der Fokus aber auf der Sanierung bestehender Bahnstrecken.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.