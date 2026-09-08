Bundesverkehrsministerium

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) (dpa / Oliver Berg)

Bundesverkehrsminister Bilger sagte im Bundestag, sein Ministerium habe sich mit dem Finanzressort auf einen Gesetzentwurf zur Kreditfähigkeit der Autobahngesellschaft geeinigt. Der Entwurf solle noch im Herbst vom Kabinett beschlossen werden. Ziel sei eine über Jahre zuverlässige Finanzierung. Dafür solle die Autobahn GmbH ein eigenes Budget erhalten.

Bilger äußerte sich im Rahmen der Haushaltsberatungen im Bundestag zum Einzeletat Verkehr. Der CDU-Politiker kündigte an, dass bis 2030 insgesamt 170 Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen vorgesehen seien - unter anderem aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. - Geplant sei, das Sondervermögen ab dem Haushalt 2027 auch für Bundeswasserstraßen zu nutzen. Zudem wolle der Bund den Neu- und Ausbau der Schiene stärken.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.