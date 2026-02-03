Energie
Bund steigt für 3,3 Milliarden Euro beim Stromnetzbetreiber Tennet an

Der deutsche Staat steigt nach mehreren Monaten der Vorbereitung ⁠beim Stromnetzbetreiber Tennet ‌ein.

    Ein Schild trägt das Logo des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet.
    Der Bund beteiligt sich am Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland. (Nicolas Armer / dpa / Nicolas Armer)
    Der Bund übernehme eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland für 3,3 Milliarden Euro, teilte das niederländische Unternehmen mit. Tennet ist mit einem rund 14.000 Kilometer langen Höchstspannungsnetz der ​größte ​Übertragungsnetzbetreiber in ​Deutschland. Vom Wirtschaftsministerium gab es zunächst keine Stellungnahme.
    Mit der Beteiligung will die ​Bundesregierung die ​Kontrolle über die kritische Energieinfrastruktur ​stärken und die Finanzierung für den Netzausbau sichern.
