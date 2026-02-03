Der Bund übernehme eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland für 3,3 Milliarden Euro, teilte das niederländische Unternehmen mit. Tennet ist mit einem rund 14.000 Kilometer langen Höchstspannungsnetz der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Vom Wirtschaftsministerium gab es zunächst keine Stellungnahme.
Mit der Beteiligung will die Bundesregierung die Kontrolle über die kritische Energieinfrastruktur stärken und die Finanzierung für den Netzausbau sichern.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.