Medienbericht
Bund und Länder offenbar vor Einigung auf Finanzreform

Bund und Länder stehen einem Medienbericht zufolge vor der Einigung auf eine grundlegende Finanzreform. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen.

    Lars Klingbeil unterstreicht seine Worte mit einer beschwichtigenden Geste.
    Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Demnach gibt es bei den ⁠Verhandlungen über eine künftige Verteilung der finanziellen Lasten entscheidende Fortschritte. Der sich abzeichnende Kompromiss könne daher beim Treffen von Bundeskanzler Merz und den Ministerpräsidenten Ende Juni beschlossen werden, hieß es.
    Seit dem vergangenen Jahr ⁠verhandeln Bund und Länder darüber, wie sie ⁠ihre Kosten aufteilen, etwa für ‌neue Sozialausgaben. Dabei soll das Prinzip der sogenannten Veranlassungskonnexität verankert werden: Wer eine Leistung bestellt, soll sie bezahlen. ​Union und SPD haben das im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch über die Ausgestaltung haben Bund und Länder unterschiedliche Vorstellungen, weshalb eine Reform bisher als schwierig gilt.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.