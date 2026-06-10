Das Bundeskabinett will eine Luftfahrtstrategie beschließen (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Dazu soll heute im Kabinett eine Strategie beschlossen werden. Ziel sei es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den nächsten 15 Jahren als führende Luftfahrtnation erfolgreich bleibe, heißt es in der Vorlage. Die Bundesregierung spricht von einem wesentlichen Faktor für die wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung. Die Luftfahrtindustrie leiste zudem einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.