Familienministerin Prien

Das kündigte Bildungsministerin Prien in einem Interview mit der Zeitung "Wochentaz" an. Geförderte Organisationen würden bereits jetzt nach bekannten Standards geprüft. Nun würden aber alle neuen Partnerorganisationen in den Kommunen einbezogen, erläuterte die CDU-Politikerin. Eine Überprüfung erfolge dann, wenn sich aus den Berichten der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern Erkenntnisse ergäben.

In diesem Jahr stellt der Bund für das Programm "Demokratie leben!" 191 Millionen Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren geriet das Programm mehrfach in Kritik; unter anderem wurde eine mangelnde Kontrolle der einzelnen Projekte kritisiert.

