Schriftliche Anweisung

Das geht aus einem Schreiben an die Kursveranstalter hervor, das der Nachrichtenagentur EPD vorliegt. Demnach würden "bis auf Weiteres" nur noch Teilnehmer zugelassen, für die ein Integrationskurs verpflichtend ist. Das Bundesamt begründet den Schritt mit Sparmaßnahmen.

Von der Entscheidung betroffen sind unter anderem Asylbewerber in einem laufenden Verfahren, geduldete Personen sowie Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie konnten bisher an Integrationskursen teilnehmen, wenn freie Plätze vorhanden waren. Die Regelung war auf Menschen in der Ukraine ausgeweitet worden, um sie schneller in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

