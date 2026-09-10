Katastrophenschutz

Durch das Cell-Broadcast-System wird der Alarm auch auf Mobiltelefonen angezeigt. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Im Ernstfall könnten damit Millionen von Bürgern gewarnt werden. Auch Bundesinnenminister Dobrindt zeigte sich zufrieden. Die Warnsysteme seien ein wichtiger Teil des leistungsstarken Bevölkerungsschutzes, sagte der CSU-Politiker.

Um 11 Uhr wurden heute Vormittag über verschiedene Kanäle Alarmmeldungen gesendet, darunter die Apps Nina und Katwarn sowie das Cell-Broadcast-System für Mobiltelefone. Auch Medien und die Betreiber von Anzeigentafeln waren aufgerufen, den Alarm zu teilen. Zudem heulten testweise Sirenen. Um 11.45 Uhr gab es dann über dieselben Systeme offiziell Entwarnung.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.