Islamistisches Motiv

Die Bundesanwaltschaft ermittelt zu den Messerangriffen in Essen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Marc Vorwerk )

Der Beschuldigte hänge einer islamistisch-dschihadistischen Ideologie an, teilte die Behörde mit. Er habe sich mit der Tat gegen die freiheitliche Gesellschaftsform in Deutschland gerichtet. Zuvor hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul mitgeteilt, der 17-jährige Kosovare habe einschlägige Videos angefertigt.

Der Jugendliche befindet sich in Untersuchungshaft. Neben dem Angriff auf die Lehrerin eines Berufskollegs wird ihm vorgeworfen, einen Obdachlosen mit einem Messer attackiert zu haben. Die Frau und der Mann überlebten jeweils schwer verletzt. Außerdem soll der Täter erfolglos weitere Opfer in der Nähe einer Synagoge gesucht haben.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.