Diplomatie

In der paraguayischen Hauptstadt Asunción will der CDU-Politiker am Dienstag am Gipfel der Mercosur-Staaten teilnehmen. Die EU und die südamerikanischen Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay bilden seit Anfang Mai eine neue Freihandelszone.
Zunächst will Wadephul aber einen Zwischenstopp in Washington einlegen, um dort seinen US-Kollegen Rubio zu treffen. Dabei dürften die erneuten Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Mittelpunkt stehen.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.