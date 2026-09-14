Diplomatie

Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archivbild) (dpa / Christoph Soeder)

Wadephul sagte, der Regierungswechsel in Budapest ermögliche es, das Verhältnis wieder auf ein Fundament des gegenseitigen Vertrauens und der Verlässlichkeit zu stellen. Man habe extrem viel aufzuholen. Der CDU-Politiker erklärte, der neue Ministerpräsident Magyar habe innerhalb kurzer Zeit zentrale Reformen angestoßen. Er verwies etwa auf die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und die Umsetzung europäischer Vorgaben.

Wadephul kommt am Vormittag mit Präsident Baka, Außenministerin Orban und Wirtschaftsminister Kapitany zusammen. Es ist der erste Besuch eines deutschen Außenministers in dem Land seit 2019. Im April war der Rechtspopulist Orbán nach 16 Jahren als Regierungschef abgewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.