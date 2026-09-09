Russischer Angriffskrieg

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Wadephul sagte der "Bild“-Zeitung", zum jetzigen Zeitpunkt sei man nicht ganz zufrieden mit dem, was es an Bestellungen aus Kiew gebe. Deutschland sei mittlerweile der stärkste Unterstützer der Ukraine, was die finanzielle und militärische Unterstützung angehe, betonte der Minister. Davon müsse die deutsche Verteidigungsindustrie profitieren. Dies habe er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im vergangenen Monat bei seinem jüngsten Besuch in Kiew erörtert.

Wadephul bot der Regierung in Kiew Hilfe an, damit sich ukrainische Männer im wehrfähigen Alter, die sich derzeit in Deutschland aufhielten, in ihre Heimat zurückkehrten. Man könne Kiew helfen, sie zu identifizieren. Wadephul sagte wörtlich: "Wir wissen wer hier lebt, wer Sozialleistungen bezieht oder wer hier angemeldet ist." Die Rückkehr solle jedoch ohne Zwang erfolgen, betonte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.