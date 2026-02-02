Asienreise

Johann Wadephul und Vivian Balakrishnan zu Beginn ihres Treffens. (dpa / Jens Büttner)

Der CDU-Politiker kam in dem Stadtstaat mit seinem Amtskollegen Balakrishnan zusammen. Wadephul kündigte eine stärkere Zusammenarbeit beider Länder für eine regelbasierte internationale Zusammenarbeit bei Sicherheit und Handel an. Er sagte, gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Verschiebungen und Unsicherheiten wisse man sehr gut, dass man Freiheit, Sicherheit und Wohlstand einer stabilen internationalen Ordnung mit verlässlichen Regeln verdanke.

Der Bundesaußenminister will in Singapur auch mit dessen Ministerpräsident Wong zusammenkommen. Später will er nach Neuseeland weiterreisen. Weitere Stationen sind die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei.

