Asienreise
Bundesaußenminister Wadephul in Singapur: Warnung vor strategischer Hinwendung zu China

Bundesaußenminister Wadephul hat davor gewarnt, sich wegen der aktuellen Differenzen mit den USA aus strategischen Gründen China zuzuwenden. Der CDU-Politiker sagte zum Auftakt seiner Asienreise in Singapur, es wäre die falsche Antwort Deutschlands und Europas, mit offenen Armen zu Präsident Xi zu laufen und Chinas neuer großer Partner zu werden.

    Die beiden stehen lächelnd in einem Raum nebeneinander. Balakrishnan weist Wadephul den Weg nach rechts. Dahinter die Flaggen beider Länder vor einer Wand.
    Johann Wadephul und Vivian Balakrishnan zu Beginn ihres Treffens. (dpa / Jens Büttner)
    Die EU setze stattdessen auf den Ausbau ihres Netzwerks im asiatisch-pazifischen Raum. Wadephul verwies auf die geplanten Freihandelsabkommen mit Malaysia, Thailand, den Philippinen und Australien. Zugleich betonte er, die USA blieben der wichtigste Partner für Europa und Deutschland.

    Stärkere Zusammenarbeit mit Singapur

    Der Außenminister kam in dem Stadtstaat mit seinem Amtskollegen Balakrishnan zusammen. Wadephul kündigte eine stärkere Zusammenarbeit beider Länder zur Aufrechterhaltung regelbasierter internationaler Beziehungen bei Sicherheit und Handel an. Er sagte, gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Verschiebungen wisse man sehr gut, dass man Freiheit, Sicherheit und Wohlstand einer stabilen internationalen Ordnung mit verlässlichen Regeln verdanke.
    Der Bundesaußenminister will in Singapur auch mit dessen Ministerpräsident Wong zusammenkommen. Später will er nach Neuseeland weiterreisen. Weitere Stationen sind die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei.

    02.02.2026