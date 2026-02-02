Asienreise

Johann Wadephul und Vivian Balakrishnan zu Beginn ihres Treffens. (dpa / Jens Büttner)

Die EU setze stattdessen auf den Ausbau ihres Netzwerks im asiatisch-pazifischen Raum. Wadephul verwies auf die geplanten Freihandelsabkommen mit Malaysia, Thailand, den Philippinen und Australien. Zugleich betonte er, die USA blieben der wichtigste Partner für Europa und Deutschland.

Stärkere Zusammenarbeit mit Singapur

Der Außenminister kam in dem Stadtstaat mit seinem Amtskollegen Balakrishnan zusammen. Wadephul kündigte eine stärkere Zusammenarbeit beider Länder zur Aufrechterhaltung regelbasierter internationaler Beziehungen bei Sicherheit und Handel an. Er sagte, gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Verschiebungen wisse man sehr gut, dass man Freiheit, Sicherheit und Wohlstand einer stabilen internationalen Ordnung mit verlässlichen Regeln verdanke.

Der Bundesaußenminister will in Singapur auch mit dessen Ministerpräsident Wong zusammenkommen. Später will er nach Neuseeland weiterreisen. Weitere Stationen sind die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei.

