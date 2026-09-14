Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archivbild) (dpa / Christoph Soeder)

Es ist der erste Besuch eines deutschen Außenministers in dem Land seit 2019. Wadephul wird unter anderem mit Präsident Baka, Außenministerin Orban und Wirtschaftsminister Kapitany zusammenkommen. Nach Angaben aus Berlin soll nach dem dortigen Regierungswechsel ein neues Kapitel in den gegenseitigen Beziehungen aufgeschlagen werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, in Ungarn seien die Weichen für eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zu den europäischen Grundwerten gestellt worden. Wadephul wolle diesen Schwung aufnehmen und die Partnerschaft neu beflügeln und erweitern. Bei den Gesprächen solle es auch um den Zusammenhalt und die Sicherheit in Europa sowie den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Die neue ungarische Regierung unter Ministerpräsident Magyar ist seit Mai im Amt. Bei der Parlamentswahl am 12. April war der Rechtspopulist Orban nach 16 Jahren als Regierungschef abgewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.