Hacker-Attacken

Bundesbank: Minütlich 5.000 Cyberangriffe allein auf IT-Systeme registriert - "Ständiger Wettlauf"

Bei der Deutschen Bundesbank kommt es jeden Tag zu tausenden Cyberangriffen. Allein auf die IT-Systeme erlebe man jede Minute mehr als 5.000 Attacken, sagte Bundesbank-Präsident Nagel dem "Tagesspiegel". Auf das Jahr hochgerechnet seien das zweieinhalb Milliarden Angriffe, die an der Firewall der Bank abprallen würden.