Erste Jahreshälfte 2026

Die Bundesbank zog in diesem Zeitraum rund 30.000 falsche Euro-Banknoten aus dem Verkehr, wie sie mitteilte. Die Zahl der Fälschungen sank damit gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 um 4,3 Prozent. Die Schadenssumme ging um fünf Prozent auf knapp 1,8 Millionen Euro zurück.
Die Zahl der falschen 100-Euro-Scheine stieg allerdings um 61 Prozent. Am häufigsten wurde jedoch weiter die 50-Euro-Banknote gefälscht.
Bei den Münzen wurden fast ausschließlich Zwei-Euro-Stücke gefälscht - 8,6 Prozent mehr als in der zweiten Jahreshälfte 2025.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.