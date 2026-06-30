Wohnungsmangel

Bürogebäude vor dem Umbau zu Apartments (picture alliance / SZ Photo / Florian Peljak)

Bauherren können laut Hubertz von Mittwoch an bis zu 30.000 Euro Fördergeld pro neu entstandener Wohneinheit beantragen. Ihr Ministerium stelle dafür insgesamt 300 Millionen Euro bereit. Mit dem Förderprogramm wolle man ungenutzten Büro- und Gewerbeflächen eine zweite Chance geben, erklärte Hubertz. Würden sie als Wohnungen genutzt, spare dies Ressourcen und bringe neues Leben in die Zentren.

Nach Angaben des Bundesbauministeriums stehen in Deutschland mehr als zwölf Millionen Quadratmeter Büroflächen leer. Experten schätzen, dass dadurch Tausende Wohnungen entstehen könnten.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.