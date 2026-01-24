Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde setzen nach einem tödlichen Schuss in Minneapolis Tränengas gegen Beobachter ein. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abbie Parr)

Der Polizeichef der Stadt teilte mit, bei dem Opfer handele sich um einen 37-Jährigen ohne Vorstrafen, der wahrscheinlich US-Bürger sei. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Ein Bundespolizist habe aus Notwehr auf ihn geschossen. In einem Video, das in Sozialen Medien kursiert, sind mehrere Beamte zu sehen, die mit einem auf dem Boden liegenden Mann ringen. Dann ist ein Schuss zu hören.

Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Walz, zweifelt an der Darstellung des Heimatschutzministeriums und fordert eine neutrale Untersuchung. Zugleich rief er US-Präsident Trump auf, die ICE-Beamten aus seinem Bundesstaat abzuziehen. Diese säten Chaos und Gewalt.

Trump warf Walz sowie dem Bürgermeister Minnesotas daraufhin vor, einen Aufstand anzustacheln. In dem Konflikt hatte er Minneapolis und Minnesota erst kürzlich mit einem Militäreinsatz gedroht.

Die US-Regierung hat tausende Bundespolizisten nach Minneapolis geschickt, um Ausländer ohne gültige Papiere festzunehmen und abzuschieben. Vor zwei Wochen erschoss ein ICE-Beamter in Minneapolis eine 37-jährige US-Amerikanerin. In den vergangenen Tagen versammelten sich Tausende Menschen in der Stadt, um gegen das Vorgehen der Einwanderungbehörde zu demonstrieren.

