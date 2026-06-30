Haushalt
Bundesbeteiligungen bringen laut Bericht rund 1,1 Milliarden Euro Gewinn

Der Bund hat im vergangenen Jahr aus Beteiligungen an Unternehmen einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro erzielt.

    Blick auf das Dach des Hauptsitzes der Deutschen Telekom AG in Bonn.
    Auch an der Deutschen Telekom hat der Bund eine Beteiligung. (dpa)
    Dies geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf Anfrage der Linksfraktion des Bundestages hervor, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Das meiste Geld floss demnach aus der Beteiligung an der Deutschen Telekom. Insgesamt hätten neun unmittelbare Beteiligungen des Bundes im Haushaltsjahr 2025 Gewinne oder Zahlungen an den Bundeshaushalt geleistet, so das Ministerium. Der finanzpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Görke, forderte, der Bund sollte seine Beteiligungen nicht vermindern, sondern ausbauen.
    Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.