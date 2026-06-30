Dies geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf Anfrage der Linksfraktion des Bundestages hervor, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Das meiste Geld floss demnach aus der Beteiligung an der Deutschen Telekom. Insgesamt hätten neun unmittelbare Beteiligungen des Bundes im Haushaltsjahr 2025 Gewinne oder Zahlungen an den Bundeshaushalt geleistet, so das Ministerium. Der finanzpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Görke, forderte, der Bund sollte seine Beteiligungen nicht vermindern, sondern ausbauen.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.