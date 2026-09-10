Haushaltsdebatte im Bundestag

Die Bundesbildungsministerin bei ihrer Rede im Parlament. ( dpa / Michael Brandt)

Die CDU-Politikerin sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestags, die Empfehlungen der Wissenschaft seien hier eindeutig, und man müsse mutiger und entschlossener bei der Umsetzung werden. So werde man die Familien bezüglich der Bildung ihrer Kinder stärken - etwa durch mehr sogenannte Elternbegleiter. Die Ministerin betonte, sie werde auch die Nutzung von Social Media durch Kinder stärker regulieren. Dazu würden noch in diesem Jahr Maßnahmen umgesetzt.

Vertreter der Linken warfen Prien dagegen vor, bei den Familien zu sparen und die Eltern im Stich zu lassen. Die AfD kritisierte, das Ministerium schaffe keine Anreize für einen Anstieg der Geburtenrate. Stattdessen würden Kinder zum Armutsrisiko.

Der Etat des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend beträgt im kommenden Jahr rund 15,48 Milliarden Euro. Das sind 1,2 Milliarden weniger als im laufenden Jahr.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.